A Verucchio scatta la campagna contro la Zanzara Tigre, kit larvicidi gratuiti anche in Biblioteca

Con l’ordinanza 42 del 23 maggio scorso entra nel vivo la consueta campagna per la lotta alla zanzara tigre che l’Ufficio Ambiente del Comune di Verucchio mette in essere con il supporto di Anthea e delle Gev, le Guardie Ecologiche Volontarie. Scattano in questi giorni gli interventi di Anthea alle caditoie dell’acqua piovana su suolo pubblico con l’utilizzo di un prodotto in grado di controllare il ciclo vitale delle zanzare attraverso un’azione fisico-meccanica, che, modificando la tensione superficiale dell’acqua non permette alle larve la corretta assunzione dell’ossigeno necessario al loro sviluppo.

Per ridurre sensibilmente la diffusione del fastidioso insetto che è solito deporre le proprie uova nelle vicinanze delle raccolte d'acqua stagnante. sono fondamentali però anche i trattamenti a caditoie, sottovasi, fontane e qualsiasi contenitore di acqua stagnante presenti nelle proprietà private e sono state quindi predisposte azioni mirate di supporto ai cittadini: all’Urp al piano terra del municipio e alla delegazione al Centro Civico di Villa Verucchio sono già a disposizione gratuitamente dei residenti kit di prodotti larvicidi a uso domestico, che nelle prossime settimane saranno inoltre distribuiti in banchetti ad hoc dalle stesse Guardie Ecologiche, che dispenseranno anche informazioni e consigli utili.

Sarà possibile trovarli in Piazza Europa fra giugno e agosto due volte al mese ai mercati del sabato nelle giornate del 10 e 24 giugno, 8 e 22 luglio e 5 agosto e alla Biblioteca Don Milani nei pomeriggi degli orari di apertura. Arriverà infine direttamente a casa alle famiglie un volantino informativo con tutte le news e i consigli utili per la lotta alla Zanzara Tigre, che conterrà anche il numero per le segnalazioni da rivolgere direttamente ad Anthea.