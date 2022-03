A Viserba parte l'iniziativa "porta un libro, prendi un libro"

Tutte le domeniche, dalle 15 alle 18, dal 6 marzo a fine aprile la piazza centrale di Viserba sarà animata da un'iniziativa che intende diffondere il piacere della lettura. L'idea ha mosso i primi passi durante l'estate, quando tre amici (Monica, Nicola e Cristina) in diverse occasioni hanno lasciato alcuni libri sulle panchine del nuovo lungomare, pensando di dare vita ad un bookcrossing tutto viserbese. "Pagine libere di andare via, di essere lette da chiunque ne avesse voglia - spiegano gli organizzatori - e magari lasciate poi in altri posti, in modo da poter proseguire il loro viaggio." Il Comitato Turistico di Viserba ha apprezzato l'iniziativa, mettendo a disposizione la propria postazione di piazza Pascoli, che è stata allestita come una vera e propria libreria-salotto, accanto alla quale ci si potrà incontrare per scambiarsi chiacchiere e libri. L'idea del bookcrossing (letteralmente "incrocio di libri") è "porta un libro, prendi un libro". A Viserba sarà comunque possibile prelevarne più d'uno, visto che gli organizzatori hanno già allestito qualche scaffale con volumi portati da alcuni donatori. "Ogni domenica pomeriggio - spiegano gli organizzatori - saremo qui, per scambiarci libri ma anche per sperimentare un nuovo modo di stare insieme. Speriamo anche di incontrare tutti quei viserbesi che hanno pubblicato qualcosa. Sappiamo che ce ne sono diversi, vorremmo conoscerli tutti!"