A VisitRimini l'Hospitality Social Award delle destinazioni turistiche

L’attivita? di social media management di VisitRimini e? stata premiata come prima classificata all’Hospitality Social Award delle destinazioni turistiche, nell’ambito dell’Hospitality Day, il consueto evento di formazione turistica che precede il TTG. Si legge nella motivazione: “Per la capacita? di promuovere in modo diretto e innovativo le sue qualita? e per avere dato voce in modo autentico alle tante sfaccettature della destinazione”. Un riconoscimento che arriva dopo meno di due anni di attivita? della DMC e che mette in evidenza il risultato del lavoro svolto anche in tempo di pandemia, e che ha rilanciato Rimini con i suoi grandi progetti di innovazione strutturale e culturali che sono stati portati a termine proprio in questi anni. Ma i successi di questa stagione del TTG non finiscono qui: grande apprezzamento e? anche rivolto allo stand: Rimini per la prima volta si presenta al mondo del turismo con un ledwall su cui girano le immagini di momenti di vita in citta? e nel territorio, che rappresentano il concetto di felicita? in tutte le stagioni, per comunicare che e? sempre il periodo giusto per essere a Rimini. In molti sono attratti dal megaschermo e si soffermano a guardare le immagini scorrere, come in un film avvincente: la prova che uno stand d’impatto aiuta davvero la promozione.

Anche l’interesse dimostrato da parte dei buyer gia? nella prima giornata di evento, in cui il team della DMC ne ha incontrati piu? di 50, (piu? della meta? stranieri), dimostra che c’e? voglia di conoscere Rimini. I tour operator, le agenzie e le associazioni chiedono a VisitRimini opportunita? per vivere in modo autentico la citta? e il territorio, con una particolare attenzione alla cultura, nelle sue declinazioni legate all’arte, alla storia e alla gastronomia e alla natura che vuol dire wellness, sport e sostenibilita?. E la DMC e? in grado di offrire soluzioni e servizi per tutti. Grande protagonista, poi, e? il Fellini Museum, che, oltre ad essere presente allo stand con un video dedicato, ha riscosso molto successo presso i buyer internazionali che in 60 parteciperanno all’evento organizzato da VisitRimini, in cui saranno ospiti al tour guidato al Museo Fellini e al Teatro Galli, questa sera (giovedi? 14). L’appuntamento finale e? poi per domattina (venerdi? 15) 10,30 (in sala Italy Arena - Pad. C5) organizza il convegno Rimini, l'innovazione nel turismo. Sostenibilita?, wellness e cultura come fattori di attrattivita?. I casi del Parco del Mare e del Fellini Museum, aperto agli operatori e alla stampa. Sono chiamati tra i relatori i principali attori del cambiamento della citta?, il Sindaco Jamil Sadegholvaad, il Presidente di VisitRimini, Stefano Bonini, il Presidente del Piano Strategico Maurizio Ermeti, il Direttore generale del Comune di Rimini, Luca Uguccioni, il progettista del Fellini Museum, Leonardo Sangiorgi di Studio Azzurro.