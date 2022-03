A zig zag sull'Adriatica, le ruspe al lavoro per demolire la Statale. Attivo il bypass per contenere i disagi

Esordio nella mattinata di giovedì (17 marzo) con la strada Adriatica chiusa alla viabilità. Il primo viaggio nel cantiere atteso da oltre vent’anni è subito tra ruspe al lavoro e montagne di terra. Sarà stata la giornata d’esordio, il fatto che i riminesi avranno scelto percorsi alternativi, ma il traffico nella prima mattinata ha retto. A parte un paio di criticità, in alcuni punti migliorabili, in una ventina di minuti si è riusciti comodamente dalla rotonda dell’ex Fiera a scendere fino al Colosseo, dirigersi fino alla rotonda delle Befane, accedere al nuovo bypass e rientrare su viale della Repubblica. Più che sul cantiere, il traffico si conferma in altri posti della città: le maggiori criticità questa mattina proprio in viale della Repubblica, viale Carlo Alberto dalla Chiesa, via Flaminia e via Fada dove spesso e volentieri si sta fermi per dei lunghi minuti.

Maxi Cantiere - Ecco le ultime informazioni sulla viabilità

In viaggio sulla Statale

La nostra prova inizia alle 7,55 in partenza da via Giovanni Pascoli, si prosegue sulla Flaminia e lungo via della Fiera per raggiungere l’Adriatica. Nulla di molto diverso dagli altri giorni, soliti ingorghi a ridosso dei semafori e rotonde, ma in 7 minuti si è sulla Statale 16. L’atteso maxi ingorgo, almeno in questa mattinata d’esordio, nella fascia oraria delle 8, non c’è. Va dato atto che la task force annunciata c’era e con tanti uomini presenti in ogni incrocio. Il piano viabilità dimostra di essere stato studiato nei dettagli. Soprattutto all’incrocio per via Montescudo, a pochi metri dai cantieri, sono presenti tre automezzi e quasi una decina di uomini.

Oltrepassato il semaforo in direzione Ravenna-Riccione, di accesso all’autostrada, si sta giusto in fila per via del semaforo. Cinque mezzi davanti. Il vero punto migliorabile, se non si sono studiate a memoria le mappe, è alla svolta a destra dalla Statale per andare verso Coriano: non è immediato capire se è possibile percorrere sia via Montescudo sia via Coriano. Un passaggio questo che sul campo può essere migliorato. Optiamo per il percorso via Montescudo (sul lato opposto c’è una fila con una trentina di mezzi), via Tirso, passaggio davanti al Gros, giro attorno al Colosseo dove sulla via Rodriguez qualche automobilista si ferma per chiedere informazioni agli agenti presenti poco prima dell’imbocco dello svincolo. Rientro pulito sulla Statale 16 in direzione Riccione, giro attorno alla rotonda delle Befane ed ecco il nuovo by-pass. In mezzo alla strada ci sono operai, camion e ruspe a pieno regime. Ma dopo qualche istante d’attesa si passa anche in questo punto abbastanza agevolmente. Non resta che riprendere viale della Repubblica dove a differenza della Statale c’è un caos infinito. Ora il prossimo vero banco di prova sarà il fine settimana. O gli ingorghi delle 18 di sera quando le persone escono dal lavoro. Ma per il momento è un disagio umano.

Le strade da percorrere

Ecco le indicazioni, che resteranno valide fino alla metà di maggio.

- Gli automobilisti che percorrono la strada statale 16, con direzione di marcia Ravenna/Ancona, giunti allo svincolo con la via Montescudo, potranno svoltare a sinistra in via Flaminia Conca, o svoltare a destra in via Montescudo, o proseguire in via Coriano.

- Coloro che sono diretti in direzione Riccione proseguiranno in via Coriano, impegneranno la rotatoria per proseguire in via Edelweiss Rodriguez Senior per poi impegnare lo svincolo in uscita sulla strada statale 16 e proseguire verso Riccione sulla SS16.

- Gli automobilisti che percorrono la strada statale 16, con direzione di marcia Ancona/Ravenna potranno proseguire dritto impegnando la bretella appositamente creata per consentire il passaggio dei veicoli.

- L'intersezione tra SS16/Via Coriano/Montescudo/Flaminia Conca sarà sempre regolata da impianto semaforico.

- L'accesso al Colosseo avverrà percorrendo la via Coriano da mare, pertanto per chi proviene da monte si suggerisce di percorre la Via Montescudo in direzione mare e di riportarsi sulla Via Coriano prima dell'intersezione con la Statale 16.