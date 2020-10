A zonzo per l'Europa con un passaporto falso, pizzicato dalla polizia di Frontiera

Nella giornata di martedì, durante i controlli lungo il perimetro dell'aeroporto di Rimini, una pattuglia della polizia di Frontiera si è imbattuta in un cittadino albanese che transitava lungo via Piemonte. Gli agenti lo hanno fermato per un controllo ed è emerso che si trattava di una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Lo straniero, un 31enne, nel maggio del 2019 era stato respinto alla frontiera del "Fellini" mentre si trovava su un volo proveniente da Tirano in quanto ritenuto a forte rischio immigrazione clandestina. Ulteriori accertamenti hanno permesso di scoprire come lo stesso albanese dopo aver fatto rientro in Italia da un’altra frontiera, abbia tentato di entrare illegalmente nel Regno Unito, dal valico del Passo di Calais, munito di un documento tedesco falso. Per questo, al termine delle procedure britanniche, lo Stato francese aveva emesso nei suoi confronti un provvedimento equivalente all’espulsione con inammissibilità di ingresso nell’area Schengen fino al 2022. Il 31enne, portato in Questura, è stato denunciato a piede libero per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che ha adottato nei suoi confronti il provvedimento di espulsione con ordine del Questore a lasciare il Territorio Nazionale entro 5 giorni. Inoltre, quale misura alternativa al trattenimento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri, è stato disposto il ritiro del documento e l’obbligo di presentazione il lunedì ed il venerdì presso la Questura in attesa dell’esecuzione dell’espulsione.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.