Operazione Popilia, sotto la lente della Finanza le transazioni degli albergatori in moneta complementare

Proseguono le indagini dei finanzieri del Comando Provinciale di Rimini che, nell’ambito dell’operazione Popilia che ha portato all'arresto di 5 presunti 'ndranghetisti che gestivano hotel e attività turistiche, si stanno concentrando sui conti delle società. La Guardia di Finanza, infatti, avrebbe accertato da parte di alcuni degli indagati l'uso di monete complementari per gestire le attività ricettive. Le monete complementari sono state concepite per creare una camera di compensazione di debiti e crediti, dove non esiste il tasso d’interesse e la valuta è utilizzata soltanto per acquistare o vendere beni o servizi. Nascono per incentivare gli scambi, anche perché i crediti devono essere utilizzati entro un determinato lasso di tempo quindi, visto che non generano interessi e non si possono convertire in euro, tutti gli iscritti sono spinti a spendere facendo girare l’economia all’interno del circuito.



Nel corso delle indagini, è però emerso che tale metodo, studiato per permettere alle imprese di avare maggiori opportunità di sviluppo, sarebbe stato utilizzato per schermarsi ed evitare di far transitare sul circuito bancario tutte le transazioni. Gli accertamenti, tuttora in corso, avrebbero permesso di scoprire che nell’ultimo anno uno degli hotel gestiti dalle società sottoposte a sequestro ha registrato 28.000 euro di entrate e 32.000 euro di uscite in moneta complementare.