A14, Cervese ed E45: direzione vacanze, è un weekend di traffico intenso

È un weekend da traffico intenso, con code in aumento in tutte le principali arterie autostradali italiane

"Tutti al mare". È un weekend da traffico intenso, con code in aumento in tutte le principali arterie autostradali italiane. Sabato mattina si sono registrati forti rallentamenti sull'A14, tra Bologna San Lazzaro e Rimini Sud. Code anche sulla Cervese, la via del mare che collega Forlì con Cervia, con code a singhiozzo gia dalla città mercuriale. Rallentamenti anche sull'E45. Domenica è invece da bollino rosso, cioè con traffico intenso. Anas ricorda che dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica è in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. La misura è stata presa per facilitare i flussi in questi giorni di traffico intenso.