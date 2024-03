Previsti lavori sull'A14 Bologna-Taranto. Per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 6:00 di giovedì 4 aprile, sarà chiuso il casello di Cattolica, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona.

In alternativa si consiglia di entrare ai caselli di Pesaro o di Riccione.