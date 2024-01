Aaron colpito da un linfoma del midollo, in 200 si mobilitano per lui: raccolta fondi per le cure

Aaron è un Golden Retriever di 8 anni anni al quale è stato diagnosticato un linfoma del midollo, ma la padrona di Rimini non si è voluta arrendere e ha iniziato una raccolta fondi su GoFundMe per assicurare gli esami e le cure al suo Aaron anche se costose. “Fino al 21 dicembre era in perfetta salute, fino a che il 21 mattina l’ho visto camminare in modo un po’ strano. Siamo andati in passeggiata, e tornati si vedeva che c’era qualcosa che non andava. Siamo corsi dal veterinario, Aaron è entrato in piedi, e ne è uscito in braccio. Non ha mai più potuto muovere un muscolo dalla vita in giù”, racconta la sua padrona Alessandra.

“Ci siamo rivolti al Polo Neurologico Veterinario di San Marino. Lì hanno eseguito una risonanza che non ha lasciato buone speranze. Inizialmente riscontrarono un’ernia esplosa nel midollo spinale che comprimeva il midollo causando la paralisi, poi una meningite al midollo spinale, finendo per un linfoma del midollo. Ci avevano prospettato una situazione terribile, l’unica soluzione era sopprimerlo. Assolutamente impensabile per me, vedendo il mio Aaron affamato di vita” prosegue il racconto.

Il prossimo step sarà andare da un professionista, vicino a Cremona, che eseguirà una risonanza ad alto campo, ed eventuale operazione. “Fino ad oggi abbiamo speso 938 euro presso San Marino, 230 euro presso il nostro veterinario, più di 60 euro di farmaci. La risonanza ha il costo di 800 euro, ed eventuale operazione avrà il costo di circa 2600€” spiega la padrona di Aaron.

In pochi giorni la gara di solidarietà intorno ad Aaron è cresciuta, in molti hanno voluto compiere un gesto di generosità per aiutare il Golden Retriever, oltre 200 donazioni che hanno permesso di raggiungere, al momento, circa 3 mila euro.

Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al seguente link: https://gf.me/v/c/gfm/aiutami-a-far-tornare-il-mio-aaron-a-camminare.