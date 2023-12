Abbandonava i rifiuti nel Rubicone: individuato e denunciato rischia una multa fino a 26mila euro

Nel corso del tempo ha abbandonato sul greto del Rubicone circa una ventina di metri cubi, per lo più macerie, vecchi arredi, elettrodomestici fuori uso, materassi, imballaggi, ma la sua attività illecita è stata scoperta dalla Polizia Locale dell'Unione Rubicone e Mare che lo ha denunciato a piede libero e adesso rischia una sanzione fino a 26mila euro. A finire nei guai un 62enne residente a Novafeltria che, secondo quanto emerso, aveva trasformato una strada secondaria che portava al fiume nel territorio di Sogliano in una discarica abusiva. Gli accertamenti, svolti con la collaborazione della polizia locale del Servizio associato Alta Valmarecchia, hanno permesso di scoprire che l'uomo, un disoccupato, agiva per conto di terzi che però non sono ancora stati individuati. Al termine delle indagini, oltre alla denuncia, l'automezzo utilizzato dal 62enne per trasportare i rifiuti è stato confiscato.

"Si segnala - spiega il Responsabile del servizio di Polizia locale dell'Unione e mare Alessandro Scarpellini - che coloro che hanno affidato i propri rifiuti a tale soggetto, che opera nella totale illegalità, rimasti ignoti, hanno concorso nel reato e pertanto, se scoperti, subiranno le stesse pene. E a tal proposito - rimarca Scarpellini,- molti reati ambientali sono la conseguenza della disponibilità di alcune persone ad affidare lavori ad operatori abusivi pagati "in nero", che inevitabilmente produce condotte irregolari e, nel caso dei rifiuti, sversamenti e discariche abusive, le quali sono un costo per la collettività ed un pericolo per l'ambiente".