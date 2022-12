Abbandono dei rifiuti, linea dura del Comune di Coriano in collaborazione con le forze dell'ordine

Prosegue l’azione di controllo sul territorio del comune di Coriano per contrastare l’abbandono di rifiuti. L’amministrazione comunale, oltre a sensibilizzare la cittadinanza ad un corretto smaltimento dei rifiuti, è in costante contatto con le forze dell’ordine per monitorare il vasto territorio di Coriano e contrastare nelle sue frazioni il deposito illecito di rifiuti su aree pubbliche. Nello specifico, grazie anche alla particolare collaborazione intrapresa con i Carabinieri Forestali, è stato possibile individuare e sanzionare alcune persone (provenienti da altri Comuni) responsabili di aver abbandonato in via Rovereta, a Cerasolo Ausa, rifiuti da demolizione, imballaggi e plastica. Sono state, pertanto, elevate alcune sanzioni amministrative, prescrivendo anche l’obbligo di smaltimento dei rifiuti e ripristino dell’area, come stabilito dal D.L n.152/2006, in base al quale chiunque violi i divieti previsti “...è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi”. Si ricorda che nel caso di abbandono da parte di un privato la sanzione ammonta a 600 euro.

“Nonostante varie iniziative di rispetto dell’ambiente promosse dall’Amministrazione, è sconcertante come ancora si assista ad episodi di inciviltà di persone che, senza alcuna remora, abbandonano i rifiuti sul suolo pubblico commettendo un reato punibile per legge e dando peraltro un pessimo esempio ai più giovani – commenta l’assessore all’ambiente del comune di Coriano, Anna Pazzaglia.- Ringrazio i Carabinieri Forestali per i recenti accertamenti che hanno consentito di risalire ai responsabili degli illeciti abbandoni. Interventi che fanno parte di una più ampia rete di controlli che coinvolgono il corpo delle Guardie ecologiche volontarie, con cui il Comune ha stipulato una convenzione per lo svolgimento di attività di controllo ambientale, e l’ausilio di fototrappole collocate a rotazione in punti diversi del territorio comunale”.

Si ricorda che al centro di raccolta di via Piane, recentemente ristrutturato e rinnovato, è possibile conferire i rifiuti ingombranti e, con l’introduzione del regolamento di tariffa puntuale in vigore nel comune di Coriano dal 1° gennaio 2020, il cittadino può ottenere agevolazioni con sconti in bolletta sul calcolo della tariffa.