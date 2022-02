Abbandono dei rifiuti, convenzione con le guardie ecozoofile. Potranno fare multe e sanzioni

L’ amministrazione comunale di Montescudo-Monte Colombo, nelle Linee Programmatiche per la legislatura 2021-2026, ha riservato particolare attenzione alle politiche ambientali. Per il decoro urbano, la gestione di parchi e giardini, i sentieri naturalistici, il conferimento dei rifiuti, la tenuta degli animali di affezione in ambienti pubblici sono fondamentali la prevenzione e la collaborazione dei cittadini. In tal modo il rispetto ambientale e la convivenza civile non rientrano nell’ambito delle buone intenzioni, ma diventano fattive.

In questa ottica, per un maggiore ed efficace controllo del territorio, l’amministrazione comunale ha stipulato una convenzione con l’associazione Raggruppamento Provinciale Guardie Giurate Ecozoofile Volontarie. Le guardie ecozoofile avranno il compito di monitorare il territorio per perseguire gli obiettivi sopracitati, scoraggiare l’abbandono abusivo di rifiuti e prevenire condotte inappropriate.

Le guardie impegnate nel servizio sono tredici, e sono abilitate anche a spiccare sanzioni per le infrazioni

riscontrate. “Contiamo molto sulla collaborazione ed il senso di responsabilità dei cittadini – dichiara il consigliere delegato all’Ambiente Lorenzo Innaurato - affinché ci sia rispetto per l’ ambiente. Le guardie ecozoofile ci

aiuteranno a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati nell’interesse della cittadinanza”.