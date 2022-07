Abbatte gli alberi di un bosco demaniale, denunciato dalla Forestale

E' stato individuato e denunciato dai carabinieri Forestali della Stazione di Santarcangelo l'uomo che, nei giorni scorsi, avrebbe abbattuto una serie di alberi all'interno di un bosco demaniale. I militari dell'Arma, al termine di una serie di indagini, sono risaliti fino all'autore che aveva tagliato e accatastato la legna di 148 piante di Robinia per un peso complessivo di 300 quintali e che un po' alla volta stava trasferendo dal bosco a un deposito. L'uomo è stato denunciato a piede libero per furto aggravato ed esecuzione di interventi su beni paesaggistici in totale assenza di autorizzazione. La legna è stata messa sotto sequestro e trasportata presso il deposito della Protezione Civile del Comune di Rimini per essere messo, successivamente, a disposizione della cittadinanza bisognosa.