Abbattimento delle barriere architettoniche, modifiche al traffico e alla sosta in viale Marini e via Sancisi

È prorogata fino a sabato 20 marzo l’ordinanza per la regolamentazione temporanea in viale Gaetano Marini: le disposizioni, si sono rese necessarie per consentire la conclusione dei lavori per la messa in sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche delle fermate del trasporto pubblico locale iniziati lunedì 15 febbraio. In viale Marini resta dunque soppressa la fermata del trasporto pubblico locale davanti ai civici 5, 7 e 9 mentre una fermata provvisoria verrà istituita davanti al numero civico 6. Continua ad essere vietata anche la sosta nel tratto di viale Marini tra i civici 1 e 11, mentre da via Silvio Sancisi è ancora in vigore il divieto di svolta a sinistra su viale Marini.

Proseguono dunque i lavori finanziati dall’Agenzia Mobilità Romagnola attraverso un contributo destinato alla qualificazione del Trasporto pubblico locale autofiloviario per un importo di circa 24mila euro. Il progetto prevede la realizzazione di idonee piattaforme nelle fermate degli autobus, dotate sia di rampe che di pavimentazione tattile per il superamento delle barriere architettoniche e di un collegamento pedonale tra le vie Garibaldi e Marini, all’altezza di via Sancisi. In quest’ultima via, per aumentare la sicurezza dell’incrocio entrerà in vigore il divieto di svolta a sinistra da via Sancisi su viale Marini. A completare la riqualificazione generale dell’intera area, verranno realizzate aiuole verdi.