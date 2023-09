Si abbattono la barriere architettoniche, quattro cantieri per cambiare marciapiedi e percorsi pedonali

Hanno preso avvio questa settimana i cantieri previsti nel primo stralcio degli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche in quattro punti della città: Piazzale Cesare Zavattini, via Emilia (civico 10/12), via Toniolo (civico 70), Parco Gianni Rodari. Si tratta di interventi finalizzati a garantire l’accessibilità a marciapiedi e percorsi pedonali presenti nel territorio comunale, interventi che non comporteranno limitazioni alla circolazione stradale. Sono attualmente in corso i lavori in Piazzale Cesare Zavattini, che verranno conclusi prima della campanella di inizio della scuola.

I lavori, affidati al servizio infrastruttura stradale di Anthea, fanno parte di un primo stralcio di lavori di abbattimento delle barriere architettoniche dell’importo complessivo di 47 mila euro a cui seguirà un secondo stralcio di analogo importo, che verrà completato entro l’anno.

In particolare, per quanto concerne l’intervento in piazzale Cesare Zavattini è prevista la riqualificazione generale dell’area con riferimento all’accessibilità dei percorsi pedonali: sarà creata una continuità, attraverso opere edili e di segnaletica, dei percorsi che si sviluppano dalla Via Morri fino all’ingresso degli istituti scolastici. Saranno ripristinate porzioni attualmente dissestate di pavimentazione e adeguata la pavimentazione tattile in modo da creare una continuità di percorso per non vedenti. Per evitare il parcheggio e la sosta in alcune parti di marciapiede, saranno installati nuovi dissuasori in ghisa di tipo fisso o estraibile.

L’intervento in via Emilia ha l’obiettivo di migliorare l’accessibilità ai pulsanti di chiamata e consentire l’utilizzo dell’attraversamento pedonale semaforizzato, saranno eseguite opere edili e stradali. L’aiuola contenente il palo dell’impianto semaforico sarà ridotta nelle dimensioni in modo tale da diminuire la distanza dal pulsante. Il tratto di marciapiede antistante il civ. 10/12 sarà riqualificato portandolo alla stessa quota del piano stradale. L’intervento in via Toniolo consiste nella creazione di due rampe per garantire l’accessibilità del percorso pedonale esistente. Saranno inoltre ripristinati tratti di percorso attualmente dissestati. Infine, nel Parco Gianni Rodari l’intervento prevede la creazione di un percorso pedonale in calcestruzzo drenante che collega via Villalta con via Brisighella, vicino al campo da Basket, all’interno del Parco Gianni Rodari.