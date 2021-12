Abbronzatissimi 30 anni dopo, viaggio sui luoghi del set dal Peter Pan all'Hotel Casablanca

Era una Rimini al centro della scena. Il 3 febbraio di quel 1991 è Federica Sciarelli a dare la notizia in arrivo dal Congresso di Rimini al Tg3 delle 19: “Il partito comunista dopo 70 anni muore e lascia il posto al partito democratico di sinistra”. Fu Achille Occhetto ad annunciare ufficialmente la trasformazione. Il 1991 fu anche l’anno della nascita del World Wide Web, con il primo sito web andato online. E fu l’anno della dissoluzione dell’Unione Sovietica.

E’ in quel contesto che nel dicembre del 1991 (il giorno 19) approda nelle sale dei cinema Abbronzatissimi. Il film valse trent’anni fa 4 miliardi e 144 milioni delle vecchie lire, ma soprattutto il successo fu generato dalla vendita delle video cassette. Un nastro che oggi suona come l’antenato dei film via streaming. Rimini e Riccione, insieme alle musiche azzeccate, ebbero un ruolo cruciale nella riuscita del film. Luoghi comuni e conosciuti ai più, trasformati nelle location dei vip, posti che ancora oggi è possibile ammirare.

Il film è stato girato praticamente tutto in Riviera. Il celebre Peter Pan diventa lo sfondo perfetto per le conquiste della premiata coppia Teocoli-Di Francesco, ma alcune scene furono girate anche alla Baia Imperiale di Gabicce. Un ruolo decisivo sul set lo giocarono anche gli alberghi: la sgangherata roulotte parcheggiata da Teo Teocoli e Mauro Di Francesco trova sede al Grand Hotel di Riccione dove i due fingono di essere ospiti della struttura. Altro albergo a guadagnare gli onori della cronaca è l’Hotel Casablanca di Rivazzurra dove alloggia la coppia formata da Eva Grimaldi (Elide) e il suo Pier Maria Cecchini (Marcellino).