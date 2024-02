Abusa della nipotina durante la vacanza al mare, arrestato il nonno acquisito

Il nonno acquisito di una bimba di appena 9 anni, originario della provincia di Modena, è accusato di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. L’uomo si trova al momento in carcere, a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Rimini ed eseguita dai poliziotti della squadra mobile. I fatti sarebbero accaduti mentre la famiglia si trovava in vacanza a Rimini, all’inizio della scorsa estate. A presentare denuncia era stata la nonna della bimba: una mattina la donna sarebbe entrata di sorpresa nella stanza, sorprendendo il marito a letto di fianco alla bimba, intento a strusciarsi. Sarebbero diversi i presunti episodi che sono al vaglio degli agenti della Polizia di Stato. La denuncia era stata ricevuta dalla Questura di Modena, ma il procedimento è stato trasmesso per competenza al Tribunale di Rimini.