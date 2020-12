Abusi edilizi, in un anno 1.700 controlli: 109 violazioni per le norme sismiche

Quasi 1.700 accertamenti e 162 comunicazioni di notizie di reato relative agli abusi edilizi, con un focus particolare sul mancato rispetto delle normative sismiche. Sono quelle raccolte dall'ufficio Edilizia e ambiente della Polizia locale di Rimini, attivo nell'attività di controllo e contrasto all'abusivismo edilizio anche quest'anno, nonostante le difficolta legate al coronavirus. In particolare, 1.657 sono gli accertamenti nei cantieri e per le indagini di Polizia giudiziaria, un numero inferiore rispetto al 2019 (quando erano stati 2.082) in considerazione dei limiti imposti dall'emergenza sanitaria. Sono 1.003 gli atti di polizia giudiziaria redatti per il completamento delle notizie di reato e delle indagini di polizia giudiziaria (l'anno scorso 1.056) e di questi 162 le comunicazioni di notizie di reato scritte a seguito degli accertamenti. Ammonta a 109 il totale delle violazioni contestate, di cui 70 per il mancato rispetto delle normative sismiche e 39 per mancanza del collaudo statico. Si limitano a sette invece le violazioni contestate per false dichiarazioni, contro le 23 del 2019. Il Comune poi segnala 27 violazioni per il mancato rispetto delle normative paesaggistiche; 58 indagini svolte su richiesta della Procura; quattro sequestri penali e quattro amministrativi. Importante anche l'attività sul fronte ambientale, con un addetto dedicato esclusivamente a questo tipo di verifiche. Ben 183 sopralluoghi (contro i 18 dello scorso anno) hanno portato a contestare 25 violazioni, inerenti sia il rispetto della nuova normativa ambientale sia alla gestione degli animali.

"In questi anni si è sviluppata una collaborazione molto più stretta tra la Polizia locale e gli uffici tecnici dell'edilizia- spiega l'assessora alla Pianificazione del territorio, Roberta Frisoni- un collegamento e un confronto costanti che hanno consentito di rendere più puntuale ed efficiente l'attività e non disperdere energie e risorse. Abbiamo notato la tendenza ad una più rapida regolarizzazione dell'abuso da parte dei diretti interessati, che oltre a consentire di velocizzare i procedimenti, conferma l'efficacia dell'attività di controllo".

(Agenzia Dire)