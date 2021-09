Accensione straordinaria della Fiamma del Sic per l'appuntamento della MotoGp

Come ormai tradizione, Coriano vuole salutare tutti i partecipanti al Gran Premio San Marino e Riviera di Rimini, invitando tutti gli sportivi ad assistere ad una accensione straordinaria della fiamma dedicata Marco Simoncelli. La fiamma che esce dall installazione "Every Sunday", donata dalla Dainese, si accende normalmente ogni domenica per 58 secondi , al tramonto del sole (in orario solare) e un'ora dopo (in orario legale). Per l'occasione, la fiamma del Sic si accenderà eccezionalmente sabato 18 settembre alle ore 19. La Proloco di Coriano accoglierà tutti i tifosi con il loro stand dove si potranno gustare piadine farcite e birra. In occasione della Moto GP il Museo Simoncelli sarà aperto tutti i giorni da giovedì 16 settembre a mercoledì 22 settembre dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30.