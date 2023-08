“L’accento sulle frazioni”, al via il ciclo di incontri dell’amministrazione con la cittadinanza

“L’accento sulle frazioni. Cantieri e progetti tra interventi pubblici e privati” è il ciclo di incontri con il quale l’amministrazione comunale – dopo l’avvio del percorso partecipativo per la redazione del Piano urbanistico generale – riprende il confronto con la cittadinanza sui temi più attuali per le diverse località del territorio santarcangiolese.

Il primo appuntamento, martedì 5 settembre alle ore 21 presso la scuola primaria “Luigi Ricci” di San Vito, sarà infatti dedicato alla presentazione del percorso ciclopedonale di via San Vito – per il quale è ormai imminente l’avvio dei lavori – e della nuova urbanizzazione che interesserà la zona compresa tra le vie Vecchia Emilia, Brici e don Sturzo. All’incontro interverranno la sindaca Alice Parma, l’assessore alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti e i progettisti degli interventi, architetto Giovanni Gavelli e geometra Mauro Benvenuti.

Il giorno successivo, mercoledì 6 settembre sempre alle ore 21, alla scuola dell’infanzia “Biancaneve” di Sant’Ermete si svolgerà il secondo incontro pubblico, che prevede la presentazione dei progetti per il recupero dei laghi Azzurro e Santarini, nonché degli interventi di presidio idraulico in via di definizione per la frazione. Insieme alla sindaca Parma e all’assessore Sacchetti, sarà presente la vice sindaca con delega ai Lavori pubblici e all’Ambiente, Pamela Fussi, oltre ai tecnici del Consorzio di Bonifica della Romagna, ingegneri Andrea Cicchetti e Alberto Vanni.

Gli appuntamenti successivi, in programma a ottobre, novembre e dicembre nuovamente a Sant’Ermete, poi a San Martino, Stradone e Montalbano, completeranno la prima parte del calendario di incontri, che proseguirà nell’anno nuovo toccando le altre frazioni di Santarcangelo.

“Veniamo da anni in cui prima la pandemia, poi la crisi globale legata alla guerra in Ucraina e l’attuazione del Pnrr hanno comportato per l’amministrazione comunale un’attività molto intensa di redazione e candidatura di progetti a numerosi bandi per ottenere finanziamenti sovraordinati - spiega la sindaca Alice Parma -. Ora, di conseguenza, sono partiti diversi cantieri pubblici e privati che miglioreranno la qualità della vita dei cittadini, con infrastrutture destinate alla mobilità lenta, aree verdi di ampie dimensioni e altri investimenti per la tutela dell’ambiente. Alcuni di questi cantieri creano o potranno creare disagi alla cittadinanza: anche per questa ragione – conclude la sindaca – gli incontri pubblici sono un momento utile e importante per comprenderne al meglio il funzionamento, la gestione e le tempistiche”.