Accoglienza, partono i corsi di italiano gratuiti per bimbi e ragazzi stranieri

Partono martedì pomeriggio (e proseguiranno fino il 27 giugno) i corsi di italiano gratuiti per le giovani e i giovani stranieri compresi tra i 6 e i 14 anni, pensati in particolare per i giovani profughi provenienti dall’Ucraina.

I corsi sono suddivisi in due fasce di età; la prima riguarda le bambine e i bambini nella fascia 6-10 anni, a cui saranno dedicati i martedì e venerdì, dalle 14 alle 16. Per le ragazze e i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, è invece prevista, sempre martedì e venerdì, la fascia oraria dalle ore 16 alle 18.

Gli interessati possono presentarsi direttamente alla prima lezione, negli orari relativi alla propria fascia anagrafica di interesse, per l’’iscrizione al corso. Si tratta di corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri, finanziati nell’ambito del progetto PICSER – Parole per l’inclusione dei cittadini stranieri in Emilia – Romagna del Fami, Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione.