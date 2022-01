Accolte le richieste dei residenti, cambia la viabilità di tre strade comunali

Cambia la circolazione stradale per le via Genova, Modena e Mantona a Cattolica. Si tratta di arterie percorribili a senso unico che collegano la zona a traffico limitato di via Dante alla via Carducci. “La necessità di una modifica – spiega l’assessora alla Polizia locale Claudia Gabellini – ci è stata rappresentata da residenti ed operatori economici della zona, una necessità che tiene presente anche del flusso durante il periodo estivo. Non solo a me, ma anche al vicesindaco Alessandro Belluzzi, all’assessore ai Lavori pubblici Enrico Ugolini, sono state fatte presenti, in varie occasioni, queste esigenze che abbiamo raccolto e riportato alla nostra Polizia municipale".

Le modifiche, a titolo sperimentale, diverranno effettive da martedì (1 febbraio), con l’apposizione della relativa segnaletica stradale orizzontale e verticale. Ecco nel dettaglio come si circolerà in quell’area. Via Mantova: potrà essere percorsa dai veicoli in senso unico in direzione monte-mare da via Dante a via Carducci. Via Modena: potrà essere percorsa (nel tratto tra via Carducci e via Dante) nel senso unico con direzione mare-monte da via Carducci a via Dante. Via Genova: potrà essere percorsa nella sua interezza in direzione mare-monte da via Carducci, intersecandosi con via Dante, sino alla via Del Prete.