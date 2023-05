Accoltella il vicino di casa e lo sfregia, chiesto il giudizio immediato per l'aggressore

Il pubblico ministero Annadomenica Gallucci ha chiesto il giudizio immediato nei confronti del 31enne che, lo scorso 20 gennaio, ha accoltellato il vicino di casa per futili motivi. Il parapiglia si era scatenato a Villa Verucchio, in via Rossini, intorno alle 19 quando l'indagato si sarebbe presentato nell'appartamento del rivale iniziando a litigare furiosamente. All'improvviso è spuntato un coltello col 31enne, con alcuni problemi di natura mentale, che ha sferrato quattro fendenti che hanno raggiunto l'avversario all'addome, alle braccia e al volto con quest'ultima ferita che ha causato uno sfregio. E' scattato l'allarme sul posto si erano precipitati i carabinieri della Stazione di Villa e l'ambulanza del 118 col ferito che, non in pericolo di vita, era stato trasportato in pronto soccorso. In seguito a quell'aggressione, il 31enne era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere che prosegue tuttora.