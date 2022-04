Accoltellamento all'Itis, il feritore :"Mi sono sentito aggredito, ho reagito per legittima difesa"

Ha sostanzialmente ammesso tutti gli addebiti il 14enne che, lo scorso 9 febbraio, ha accoltellato all'addome un compagno di classe di un anno più grande durante una lezione nel laboratorio dell'Istituto tecnico "Alberti" di Rimini. Difeso dall'avvocato Daniel Levani, il ragazzino che aveva raccontato di essere stato più volte oggetto di atti di bullismo da parte del ferito si è dimostrato molto collaborativo spiegando passo a passo al giudice le motivazioni che lo avevano portato a un gesto così eclatante. "In quel momento mi sono sentito aggredito - ha spiegato il 14enne che nel frattempo è stato espulso dall'istituto riminese - e ho agito per legittima difesa". In via di guarigione, invece, il 15enne che era stato raggiunto all'addome dal fendente che solo per pochi millimetri non aveva colpito il fegato. Tutelato dagli avvocati Monica e Marco Lunedeì, il 15enne avrebbe superato l trauma della ferita ma restano ancora da accertare i danni a livello psicologico e attualmente sarebbe seguito dagli psicologi per affrontare le ripercussioni.

Dietro l'intera vicenda, tuttavia, ci sarebbe una storia di bullismo che andava avanti fin dal primo giorno di scuola: Il 14enne, che frequentava il primo anno delle superiori, aveva infatti spiegato che da diverso tempo era stato preso di mira dal compagno di un anno più grande con una serie di vessazioni psicologiche e insulti anche a sfondo sessuale. Una pressione continua che, col tempo, si è fatta insopportabile. Anche il 15enne, tuttavia, figura come parte offesa in un procedimento pendente davanti al Tribunale dei Minori di Bologna per il quale una "banda" di minorenni si è vista notificare un avviso di conclusione delle indagini che prelude a una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura. Anche lui 14enne, sarebbe stato vessato da un gruppo di coetanei che però non riguarderebbe l'ambiente scolastico.