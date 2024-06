Accoltellamento al chiringuito, catturato l'autore materiale dei fendenti

Una lunga notte di ricerche da parte degli agenti delle Volanti della Questura di Rimini si è conclusa, all'alba di lunedì, con la cattura dell'autore materiale dei fendenti che domenica pomeriggio hanno ferito due ragazzi che si trovavano in un chiringuito sulla spiaggia. Ad essere arrestato un cittadino egiziano 20enne che, insieme a un complice fermato nell'immediatezza, aveva cercato di rapinare i ragazzi delle loro catenine d'oro. Il malvivente era riuscito a fuggire mentre il correo era stato bloccato dagli addetti alla sicurezza del locale sulla battigia tra i Bagni 44 e 45 e consegnato al personale della Questura intervenuto in forze quando è scattato l'allarme. Un'indagine lampo che, in maniera particolare, si è affidata al tracciamento del cellulare del nordafricano scappato. Subito dopo l'accoltellamento, infatti, il rapinatore aveva lasciato Rimini per rifugiarsi nel forlivese.

Mentre il complice veniva torchiato negli uffici di piazzale Bornaccini, gli inquirenti si sono messi sulle tracce di quello che è stato indicato dalle vittime come l'autore dei fendenti. Quest'ultimo, nel cuore della notte, forse per cercare di recuperare l'amico finito nella rete della Polizia di Stato, è poi tornato a Rimini dove è stato individuato e arrestato. Secondo quanto emerso, era da diversi giorni che i due egiziani imperversavano nella zona di Marina Centro molestando i passanti per poi cercare di mettere a segno la rapina nel tardo pomeriggio di domenica.

Gli stranieri, dalle prime ricostruzioni, erano sulla battigia del chiringuito dove si stavano radunando diversi giovani per l'aperitivo domenicale. Intorno alle 19 i malviventi hanno preso di mira una compagnia di ragazzini, tutti poco più che 18enni e provenienti dal cesenate, per poi aggredirli nel tentativo di strappare loro le catenine d'oro che portavano al collo. Le vittime hanno cercato di reagire e ne è nato un parapiglia con uno degli egiziani che, estratto un coltello, ha iniziato a menare dei fendenti. La lama ha raggiunto due ragazzini, uno all'addome e l'altro al polso, ferendoli in maniera non grave e mentre è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto le Volanti della Questura e una pattuglia dei carabinieri, la vigilanza del chiringuito è riuscita a bloccare uno degli aggressori mentre il 20enne, che ha colpito le vittime, era riuscito a scappare.

Per i due feriti è stato necessario l'intervento delle ambulanza del 118 coi sanitari che, dopo averli medicati, li hanno trasportati al pronto soccorso dell'Infermi per le cure del caso. Grazie anche alla loro testimonianza è stato possibile riuscire ad ottenere una descrizione del fuggitivo che, successivamente, è stato rintracciato dalle Volanti. Difeso dall'avvocato Monica Castiglioni, il nordafricano dovrà comparire davanti al gip nei prossimi giorni per la convalida dell'arresto.