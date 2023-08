Volano le coltellate nel parco, un ferito trasportato in serie condizioni al pronto soccorso

Sangue nel parco Cervi di Rimini, nella notte tra sabato e domenica, dove un uomo è stato accoltellato in maniera seria ed è tutt'ora ricoverato in ospedale. A dare l'allarme, intorno alla mezzanotte, è stato un passante che si trovava in via Goito a ridosso dell'area verde e si è trovato davanti la vittima barcollante e sanguinante. E' partito l'allarme che ha fatto accorrere sul posto le Volanti della Questura e l'ambulanza del 118 coi sanitari che hanno soccorso il ferito raggiunto al fianco da un fendente. Secondo quanto emerso si tratterebbe di un nordafricano privo di documenti che, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Infermi dove si trova attualmente in stato di sedazione ma non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sono in corso le indagini della polizia di Stato per cercare di ricostruire quanto avvenuto ma, l'inchiesta, è resa più difficile dalla mancanza di telecamere nella zona.