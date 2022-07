Lite in strada finisce a coltellate, un 20enne ferito da un fendente

E' di un 20enne finito in pronto soccorso per una coltellata e di 4 coetanei fermati dai carabinieri il bilancio del parapiglia, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, sulle strade di Rimini. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 4.30 in viale principe di Piemonte, è scoppiata una feroce discussione tra automobilisti. Gli occupanti delle due vetture, tutti giovani di origini nordafricane, hanno iniziato a discutere animatamente fino a quando nel corso della lite verbale è spuntato un coltello. Con un fendente uno dei ragazzi ha colpito il 20enne che è crollato sull'asfalto e, alla vista del sangue, si è scatenato il fuggi fuggi generale mentre l'allarme ha fatto accorrere sul posto le pattuglie dei carabinieri. L'auto, con a bordo l'aggressore e gli amici, è fuggita a tutta velocità in direzione di Riccione ma dopo un breve inseguimento è stata bloccata dal Radiomobile dell'Arma riccionese. Mentre il ferito è stato trasportato in pronto soccorso dall'ambulanza del 118, i carabinieri hanno fermato i giovani a bordo per portarli in caserma. Il 20enne raggiunto dalla coltellata è stato medicato nel nosocomio riminese e sono stati necessari una ventina di punti per suturare la ferita per poi essere dimesso con una prognosi di 15 giorni. Il gruppo degli aggressori, al momento, è interrogato dagli inquirenti dell'Arma che stanno ricostruendo i motivi che hanno scatenato la lite in strada e la dinamica della coltellata.