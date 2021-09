Accoltellamento nel cuore della notte, finiscono in ospedale due giovani di 18 e 19 anni

Accoltellamento nel cuore della notte a Cattolica. E' quanto successo intorno al'una di notte in zona mare, all'altezza del Bagno 72. Coinvolti due giovanissimi di neanche 20 anni, vittime dei fendenti sfrerrati con un coltello. In particolare si tratta di un 19enne che è stato portato con un codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena, mentre è stato portato al nosocomio di Riccione un altro giovane, di 18 anni. Sul posto, per indagare sull'aggressione, si sono portati i carabinieri. Una volta portato in ospedale il ferito più grave è stato stabilizzato e la prognosi è stata indicata in 15 giorni.

