La Notte Rosa si macchia di sangue, minorenne accoltellato finisce al "Bufalini"

Si è conclusa al "Bufalini" di Cesena la Notte Rosa di un 17enne di Perugia che, tra sabato e domenica, è stato accoltellato a Riccione. Il ragazzino, secondo quanto emerso, si trovava in piazzale Curiel a Riccione dove verso le 3 è scoppiata una rissa tra giovanissimi. Nel parapiglia è spuntato un coltello col minorenne che è stato raggiunto da alcuni fendenti. Soccorso dal personale del 118, viste le sue condizioni è stato trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate per essere sottoposto a un intervento chirurgico ma non sarebbe comunque in pericolo di vita. Nel frattempo, sul posto sono intervenute le pattuglia della Municipale e dei carabinieri e le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto.