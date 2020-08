Accoltellamento davanti al parco, il ferito sanguinante fugge in mezzo ai turisti in spiaggia

Momenti di paura per i bagnanti del Bagno 96 che, nella tarda mattinata di domenica, si sono visti arrivare tra gli ombrelloni un ragazzo di colore sanguinante per un profondo taglio alla gola. Intorno alle 11.30 lo straniero, del quale ancora non sono state rese note le generalità, è stato soccorso dal bagnino di salvataggio che ha dato l'allarme facendo accorrere sulla battigia l'ambulanza del 118 e l'auto medicalizzata. Il ferito è riuscito a raccontare di essere stato appena accoltellato e, nel frattempo, al centralino dei carabinieri sono arrivate diverse segnalazioni di una rissa tra extracomunitari che stazionavano davanti alla chiesa di Bellariva uno dei quali era stato ferito da un coccio di bottiglia ed era poi fuggito verso la spiaggia. In viale regina Margherita sono così accorse le pattuglie dei carabinieri che, a terra, hanno trovato diverse tracce di sangue e i vetri di una bottiglia di birra.

Il ferito, una volta stabilizzato, è stato trasportato al pronto soccorso dell'Infermi con il codice di massima gravità. I carabinieri hanno provveduto ad interrogare i testimoni e un altro gruppo di extracomunitari. Si tratterebbe, secondo quanto emerso, di una discussione finita male tra gli sbandati che quotidianamente bivaccano tra ll piazzale della chiesa, il parco Murri e le colonie abbandonate. Al momento il ferito non è stato identificato dai carabinieri, in quanto trovato privo di documenti, e si trova nel reparto di Rianimazione del nosocomio riminese in gravi condizioni tanto che i medici temono per la sua vita. Allo stesso tempo sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire all'autore del fendente.