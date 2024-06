Accoltellamento per poche decine di euro, l'aggressione ripresa col telefonino da un passante

Sangue nei pressi della fermata del Metromare di via Catania, a Rivazzurra, dove un tunisino 35enne avrebbe accoltellato un connazionale 38enne per questioni di poche decine di euro. Ad incastrare il nordafricano un video, fatto da un passante col cellulare, che ha ripreso l'intera scena avvenuta intorno alle 13.30 di martedì quando un negoziante della zona ha chiesto l'intervento delle Volanti per segnalare una feroce lite tra due individui. Quando la pattuglia della Questura è arrivata sul posto, però, gli agenti non hanno trovato nè l'aggressore nè la vittima ma grazie a un filmato fatto da un testimone con lo smartphone è stato possibile fare una prima ricostruzione di quanto accaduto e iniziare le ricerche. Il primo ad essere individuato dal personale della Polizia di Stato è il ferito, un 38enne, che poco lontano dal luogo dell'aggressione camminava tenendosi un braccio vistosamente sanguinante. Il nordafricano ha quindi raccontato che mentre si trovava alla fermata del Metromare era stato intercettato da un connazionale che, già da tempo, lo tormentava pretendendo da lui dei soldi.

Anche martedì sono iniziate le richieste di denaro e, al suo rifiuto, il 35enne lo aveva seguito a bordo del mezzo pubblico per poi scendere entrambi alla fermata di via Catania dove sono continuate le richieste di un prestito da 30 euro. All'ennesimo rifiuto della vittima, l'aggressore avrebbe quindi estratto la lama per colpirlo al braccio e poi allontanarsi. Il ferito è stato quindi accompagnato dagli agenti al pronto soccorso ma, poco dopo, il 38enne ha lasciato il nosocomio e mentre si trovava dalle parti di via Latina è incappato nuovamente nel suo aggressore che ha nuovamente estratto il coltello cercando di colpire il 38enne. Quest'ultimo, riuscito a scappare, ha chiesto aiuto alla Polizia con gli agenti che si sono precipitati sul posto riuscendo a bloccare il 35enne nella zona di viale Rimembranze. Arrestato e portato in Questura, il tunisino è stato riconosciuto grazie al suo abbigliamento e al filmato della prima aggressione. Portato in carcere, è difeso dall'avvocato Ninfa Renzini e dovrà rispondere di tentata rapina pluriaggravata e lesioni personali.