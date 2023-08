Accoltella il rivale con un paio di forbici, sangue sui viali della movida estiva

Attimi di paura sui viali della movida riccionese dove, nella tarda serata di mercoledì, una rissa tra giovani stranieri è sfociata in una aggressione con una lama. Il parapiglia si è scatenato intorno alle 23 tra i viali Ceccarini e Virgilio dove, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, un gruppo di giovanissimi ha iniziato a picchiarsi. Nel caos sarebbero spuntate un paio di forbici con le quali uno degli aggressori ha ferito gravemente un 21enne scatenando il fuggi fuggi generale mentre, sul posto, sono accorse le pattuglie dell'Arma e il personale del 118. Il ferito è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Infermi di Rimini dove, nella notte, è stato operato per delle lesioni che lo hanno raggiunto al torace. L'intervento è riuscito ma, il giovane, risulta ancora in prognosi riservata a causa della grande quantità di sangue perso. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulle telecamere di videosorveglianza e, grazie ai fotogrammi, è stato fermato il presunto autore dell'accoltellamento e un suo complice. Dalle prime indiscrezioni, si tratterebbe di un 17enne straniero residente fuori regione attualmente in stato di fermo per tentato omicidio e per il quale è stata attivata la Procura dei Minori di Bologna. Il secondo, invece, è un 19enne che è stato denunciato a piede libero.

Secondo quanto accertato dai carabinieri il gruppo di giovani, tutti nordafricani, si trovava insieme nella Perla Verde quando due amici del ferito avrebbero iniziato a discutere con quest'ultimo per questione di soldi. Il 17enne e il 19enne, quindi, dopo aver chiesto insistentemente il denaro al 21enne insieme a degli altri componenti del banda fuggiti prima dell'arrivo dei militari dell'Arma avrebbe iniziato a picchiare l'avversario. Nel parapiglia, il minorenne avrebbe estratto un paio di forbici da elettricista con le quali avrebbe colpito più volte la vittima raggiungendola al torace, ad una mano ed al femore. Coi passanti che hanno dato l'allarme, all'arrivo delle pattuglie i carabinieri hanno trovato il 17enne che, coperto di sangue, cercava di nascondere le lame mentre anche il complice era sporco di tracce ematiche. Durante lo scontro, il borsello del 21enne è sparito verosimilmente preso dagli altri componenti del gruppo che al momento sono ricercati.