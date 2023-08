Feroce accoltellamento all'alba, in fuga l'autore dei fendenti: caccia all'uomo dei carabinieri

Una lite tra due uomini, entrambi italiani 35enni, ha rischiato di trasformarsi in tragedia quando nel corso dell'animata discussione è spuntato un coltello. Teatro dell'accoltellamento, avvenuto all'alba di Ferragosto, un appartamento in un condominio di via Lecce. Il ferito, colpito più volte alle braccia nel tentativo di difendersi, è stato trasportato dal 118 all'Infermi di Rimini dove non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, al momento, mantengono il massimo riserbo sui dettagli che hanno scatenato l'aggressione. Secondo quanto emerso, tuttavia, l'autore dei fendenti sarebbe già stato identificato anche se dopo l'accoltellamento è fuggito facendo perdere le proprie tracce. E' in corso una caccia all'uomo per riuscire a catturarlo mentre, nel frattempo, il ferito è stato ascoltato dagli inquirenti per ricostruire quanto accaduto.