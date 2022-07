Accoltellamento all'alba, gli amici del ferito scatenano il caos al pronto soccorso

Alba agitata a Marina Centro, quella di lunedì, dove un ragazzo italiano di 22 anni è stato aggredito con una coltellata sferrata da un individuo che è poi fuggito facendo perdere le proprie tracce. L'aggressione è avvenuta intorno alle 5.30 in via Bengasi, a Rimini, quando per cause ancora in corso di accertamento il giovane è stato avvicinato da un individuo che lo ha poi colpito con una lama. E' scattato l'allarme e, sul posto, oltre all'ambulanza del 118 è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato. I sanitari hanno provveduto a medicare il ferito per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Infermi. Nel frattempo, tra gli amici del 22enne, è scattato un tam tam su quanto accaduto e in massa verso le 7.45 si sono precipitati nel nosocomio riminese pretendendo di vederlo. La situazione si è surriscaldata a tal punto che il personale del pronto soccorso, allarmato per i toni che si stavano alzando e per evitare scontri, hanno chiesto l'aiuto della Questura. Due Volanti sono accorse in ospedale e la presenza degli agenti, che hanno identificato i presenti, ha portato i più facinorosi alla calma. A metà mattina il ferito è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni e, al momento, sono in corso le indagini della Polizia di Stato per ricostruire l'aggressione.