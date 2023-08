Armati di coltello iniziano a litigare, famiglia di turisti finisce nel mezzo del parapiglia

Per una famiglia di turisti doveva essere una tranquilla serata da trascorrere in tranquillità nel centro storico di Rimini a mangiare un gelato ma si è trasformata in momenti di vera paura. I vacanzieri, verso le 21.30 di sabato, erano in piazza Ferrari a degustare il cono quando improvvisamente si sono trovati nel mezzo di una lite tra nordafricani. I due stranieri, poi identificati per tunisini 30enni, hanno iniziato un alterco con uno di essi che all'improvviso ha estratto un coltello ferendo l'avversario. Il capofamiglia, preoccupato anche per la presenza dei suoi figli, ha dato l'allarme e sul posto si è precipitata una pattuglia dell'esercito impegnata nell'operazione "Strade sicure". I militari sono riusciti a bloccare in sicurezza i nordafricani mentre, nel frattempo, in piazza Ferrari è intervenuta la Volante della polizia di Stato. Il personale della Questura ha quindi preso in carico i tunisini e, uno di questi, presentava delle ferite da taglio tanto da rendere necessario il suo trasporto in pronto soccorso per le cure del caso. Giudicato guaribile in pochi giorni, non essendoci una querela di parte, sia il ferito che l'accoltellatore sono stati rilasciati.