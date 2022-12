Accoltellato durante la passeggiata in centro storico, fermato l'aggressore

Momenti di paura in pieno centro storico a Rimini dove, nel pomeriggio di domenica, un ragazzo è stato accoltellato mentre passeggiava sul corso. A innescare la lite, verso le 17 tra piazza Cavour e corso d'Augusto, il comportamento di un marocchino che sotto l'effetto dell'alcol ha iniziato a inveire contro i passanti facendosi sempre più molesto. A finire nel mirino dell'ubriaco anche una ragazza, che stava camminando insieme al suo fidanzato, con questi che per difenderla ha iniziato a discutere con l'esagitato. Gli animi si sono surriscaldati e, all'improvviso, il nordafricano ha estratto un coltello avventandosi contro il giovane che è stato raggiunto al collo da un fendente. Nel frattempo gli altri passanti, temendo il peggio, hanno dato l'allarme al 112 e sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri coi militari dell'Arma che hanno bloccato l'ubriaco e chiesto l'intervento di un'ambulanza del 118. I sanitari hanno soccorso il ferito, raggiunto di striscio e non in pericolo di vita, per poi trasportarlo in pronto soccorso per le cure del caso. L'aggressore, invece, è stato portato in caserma in stato di fermo. Si tratta del secondo accoltellamento in pochi giorni nel centro storico di Rimini dopo che, nel pomeriggio di venerdì 9 dicembre, nel borgo San Giuliano due giovani stranieri si sono affrontati con uno di questi armato sempre di coltello che ha ferito l'avversario.