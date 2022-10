Nella feroce lite spunta un coccio di bottiglia, un ferito trasportato in ospedale

Violenta lite tra sbandati in pieno giorno, nel pomeriggio di sabato, con un uomo rimasto ferito e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Infermi di Rimini. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 16 a Bellariva, all'incrocio tra le vie regina Elena e Firenze, dove un gruppo di tre stranieri di origini afghane hanno iniziato a litigare per futili motivi. Ne è nato un parapiglia con uno del trio che, all'improvviso, ha estratto un coccio di bottiglia con il quale ha colpito il rivale per poi fuggire. A rimanere sanguinante sull'asfalto è stato un uomo sulla trentina e, sul posto, sono accorsi i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. Il ferito è stato trasportato nel nosocomio riminese dove, secondo quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita. Ascoltato dagli agenti della Questura, avrebbe confermato che ad accendere gli animi ci sarebbero stati motivi di poco conto. Sono in corso le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto e identificare il feritore.