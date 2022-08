Accoltellamento a Marina Centro, fermato il presunto autore dei fendenti che hanno ferito un ragazzo

Una feroce lite, le cui cause sono ancora in corso di accertamento da parte degli investigatori dei carabinieri, all'origine dell'accoltellamento avvenuto all'alba di venerdì a Rimini e che ha insanguinato le strade di Marina Centro. Come hanno raccontato alcuni testimoni, tutto è iniiato poco prima delle 6 in viale Alfieri davanti all'hotel Jana dove alcuni giovani tra cui il 38enne rimasto seriamente ferito hanno iniziato l'alterco. L'avversario avrebbe prima iniziato a picchiare il ragazzo per poi aggredirlo con un gunzaglio per cani e, in fine, estrarre un coltello scagliandogli diversi fendenti che lo hanno raggiunto alle braccia e all'addome dove solo per pochi millimetri non ha raggiunto il fegato. Il ferito, insieme a un amico, è riuscito a trascinarsi su viale regina Elena e dopo alcuni metri si è accasciato davanti all'hotel Quisisana. E' stato il compagno a precipitarsi nella hall della struttura ricettiva per chiedere aiuto facendo scattare l'allarme che ha fatto arrivare sul posto l'ambulana e i carabinieri. Il 38enne è stato portato d'urgenza in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita, mentre i militari dell'Arma sono partiti alla caccia dell'autore delle coltellate anche lui rimasto ferito nella collutazione. Al momento i carabinieri avrebbero farmato un cittadino albanese sospettato dell'accoltellamento. Nelle fasi più concitate della lita, quelle in viale Alfieri, a farne le spese è stata anche l'auto di un residente parcheggiata sotto casa. L'autore dei fendenti, infatti, in un primo momento avrebbe picchiato il 38enne con un guinzaglio per cani con la catena che è andata a sfondare il lunotto posteriore dell'utilitaria col baule che è rimasto imbrattato dal sangue del ferito.