Accoltellamento in pieno giorno, grave un giovane dopo aver perso molto sangue

Accoltellamento nel tardo pomeriggio di venerdì a Viserba. L'aggressione è avvenuta all'angolo tra le vie Polazzi e via Mazzini a Viserba. E' quanto accaduto intorno alle 18.30 sulla rampa verso mare del nuovo sottopasso del centro studi. Il ferito avrebbe ricevuto numerosi fendenti da sconosciuti e si è trascinato davanti alle vetrine di un negozio, perdendo copiosamente sangue. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. Il ferito, un giovane, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Rimini. Sul posto si sono portati i carabinieri per i primi atti di indagine.

