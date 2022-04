Accoltellamento in pieno giorno, i negozianti danno l'allarme: "E' stata una brutta cosa"

"E' stata una brutta cosa, vogliamo solo dimenticare". Sono ancora scossi dal negozio di tende di via Polazzi a Viserba davanti al quale, nel tardo pomeriggio di venerdì, un ragazzo è stato accoltellato gravemente da sconosciuti. Una scena terribile col ferito che stava perdendo molto sangue dall'addome e che, barcollando, è arrivato nei pressi dell'attività commerciale per poi accasciarsi a terra.

A dare il primo allarme sono stati proprio i responsabili dell'attività che, intorno alle 18.20, hanno chiamato l'ambulanza del 118 e i carabinieri che sono accorsi per capire cosa fosse successo. Il ferito, un giovane senza documenti al momento identificato per un albanese 19enne, presentava una profonda ferita all'addome ed è stato trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena dove i medici si sono riservati la prognosi. Gli inquirenti dell'Arma sono al lavoro per cercare di di ricostruire la vicenda e sono in attesa che le condizioni del giovane migliorino sia per poter ascoltare la sua versione, sia per poterlo identificare con esattezza.

Secondo quanto emerso, il ferito sarebbe stato aggredito nei pressi del nuovo sottopasso che collega la zona mare col Centro studi di Viserba, ma non è chiaro se vi fosse più di una persona. L'accoltellatore ha scagliato un fendente all'addome del 19enne per poi scappare, mentre il giovane è riuscito a fare alcuni passi prima di accasciarsi davanti al negozio. Sono in corso le ricerche sulle telecamere di videosorveglianza della zona con la speranza che dai fotogrammi possano emergere elementi utili per ricostruire con esattezza l'accoltellamento.