Non sopporta sentire il vicino bestemmiare e lo aggredisce con 4 coltellate

Serata di sangue, quella di venerdì, a Villa Verucchio dove un 31enne ha accoltellato il vicino di casa 41enne per futili motivi. L'aggressione è avvenuta in via Rossini, intorno alle 19, quando i due hanno iniziato a litigare furiosamente. Pare che all'origine della discussione ci fosse il fastidio da parte del più giovane nel sentire l'avversario proferire alcune bestemmie. All'improvviso è spuntato un coltello col 31enne, con alcuni problemi di natura mentale, che ha sferrato quattro fendenti che hanno raggiunto l'avversario all'addome. E' scattato l'allarme sul posto si sono precipitati i carabinieri della Stazione di Villa e l'ambulanza del 118 col ferito che, non in pericolo di vita, è stato trasportato in pronto soccorso. Secondo quanto emerso, uno dei fendenti avrebbe sfiorato un polmone. L'accoltellatore, invece, è stato portato in caserma e al momento la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.