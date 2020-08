Volano le coltellate nella discoteca, due ragazzi rimasti feriti nell'aggressione

Si è conclusa con delle coltellate la notte di due ragazzi che, all'alba di domenica, si sono feriti all'interno della Villa delle Rose di Misano. Dai primi accertamenti intorno alle 6 i giovani avrebbero avuto un alterco nei pressi delle toilette del locale, per cause ancora in corso di accertamento a un certo punto sarebbero spuntati i coltelli e volati i fendenti. Sul posto sono accorsi i carabinieri e il 118. Entrambi italiani, uno è stato portato al pronto soccorso del "Ceccarini" con ferite di poco conto mentre l'altro è stato ricoverato all'Infermi di Rimini con lesioni più serie. Al momento i carabinieri della Compagnia di Riccione sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto e identificare con esattezza i feriti.

