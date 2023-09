Accoltellameto di Bellariva, fermati 2 presunti autori: a scatenare la furia il furto di un cellulare

Sono stati individuati ed arrestati dai carabinieri di Rimini due dei presunti autori delle 25 coltellate che, la notte dello scorso 19 settembre, hanno ferito un 25enne del Senegal a Bellariva. Secondo quanto emerso la vittima aveva iniziato a litigare con un 22enne afgano che lo accusava di avergli sottratto il cellulare. Dalle parole si era presto passati ai fatti quando un terzo soggetto, un connazionale 38enne, avrebbe passato al primo la lama usata per l'aggressione. Dopo le coltellate i due erano fuggiti lasciando il 25enne a terra sanguinante che, soccorso dal personale del 118, era stato poi trasportato all'infermi di Rimini da dove era stato dimesso con una prognosi di 45 giorni. L'attenzione dei carabinieri si era concentrata sulle immagini delle telecamere a circuito chiuso che sorvegliavano la zona e, dai video, avevano così ricostruito l'accaduto riuscendo ad identificare i due afgani.

Le ricerche degli autori, ritenuti due sbandati, si erano focalizzate negli edifici abbandonati della zona dove vengono allestiti i bivacchi di fortuna dei senza fissa dimora. Il 21 settembre è stato così catturato il 38enne ritenuto essere colui che ha fornito il coltello all'autore materiale dell'aggressione trovato in possesso di due lame, una delle quali si pensa sia quella usata per ferire il senegalese. Ammanettato e trasferito nel carcere dei "Casetti", il proseguo delle indagini ha permesso di trovare anche l'accoltellatore che, nel frattempo, era fuggito da Rimini. Il 22enne, infatti, è stato identificato presso la stazione di Bologna il giorno successivo all'accoltellamento quando ancora non si conosceva la sua identità.

L'afgano, tuttavia, aveva poi fatto ritorno in Riviera tanto che nella notte di sabato 23 settembre una pattuglia delle Volanti della Questura impegnata in un controllo aveva incrociato un soggetto che alla vista dei lampeggianti aveva cercato di allontanarsi. Gli agenti, tuttavia, erano riusciti a fermarlo e a portarlo negli uffici di piazzale Bornaccini per identificarlo. Emersa la sua identità, si è così scoperto che era ricercato per lesioni aggravate e, nei suoi confronti, sono scattate le manette. Al termine delle pratiche di rito, quindi, il 22enne è stato trasferito in carcere in attesa dell'interrogatorio di convalida.