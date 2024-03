Accoltellato nel cuore del centro storico, minorenne ferito al torace e allo stomaco

Fine settimana di sangue nel centro storico di Rimini dove un minorenne è stato accoltellato da degli sconosciuti rimanendo seriamente ferito. L'aggressione è avvenuta intorno alle 23.30 di sabato quando, secondo le ricostruzioni, un 17enne si trovava in via Cairoli. Per cause ancora in corso di accertamento, il ragazzino avrebbe avuto una discussione animata con un gruppo di altri giovani composto da italiani e albanesi e all'improvviso è spuntata la lama che ha colpito il minore al torace e allo stomaco una di fronte e l'altra di spalle. Gli aggressori sono scappati lungo via Giordano Bruno per poi far perdere le proprie tracce in via Tempio Malatestiano. Sul posto intervenuta l'ambulanza del 118 e il personale della Polizia di Stato. Il ferito è stato trasportato al "Bufalini" di Cesena dove i medici lo hanno operato per ricucire le ferite per poi dimetterlo con un mese di prognosi. Nel frattempo gli inquirenti della Questura hanno cercato di ricostruire quanto accaduto e, allo stesso tempo, acquisito le immagini delle telecamere a circuito chiuso per riuscire ad individuare gli aggressori.