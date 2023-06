Accoltellato nel sottopasso, gli inquirenti sospettano regolamento di conti tra spacciatori

Serata di sangue, quella di lunedì, a Rivazzurra dove un albanese 31enne è stato accoltellato da degli sconosciuti poi fuggiti facendo perdere le loro tracce. L'aggressione è avvenuta intorno alle 23 tra le vie Madrid e Sobrero, nei pressi della fermata del Metromare, quando la vittima sanguinante e barcollante è stata soccorsa all'uscita del sottopasso da un albergatore che ha dato l'allarme. Sul posto si è precipitata l'ambulanza del 118 e una pattuglia delle Volanti. Mentre i sanitari si occupavano del ferito, il personale della Questura di Rimini ha ascoltato il racconto del 31enne che avrebbe spiegato di essere stato aggredito all'improvviso e senza motivo da due magrebini poi scappati. L'albanese è stato quindi trasportato all'Infermi per essere medicato e, secondo quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita. Gli agenti hanno passato al setaccio sia il luogo dell'accoltellamento che il parco "Vittime dei lager" in cerca di telecamere a circuito chiuso, che avessero potuto riprendere la scena, che di indizi. Escluso come movente la rapina, dal momento che al ferito non è stato sottratto nulla, l'ipotesi degli inquirenti è che possa essersi trattato di un regolamento di conti tra spacciatori in una zona nota per la compravendita di stupefacenti.