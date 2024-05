Accoltellò il vicino di casa durante un raptus, ritenuto incapace di intendere e volere

E' stato ritenuto parzialmente incapace di intendere e volere il 32enne che, nel gennaio del 2022 a Villa Verucchio, in preda a un raptus si presentò alla porta di casa del vicino, un 43enne, per accoltellarlo. L'imputato, difeso dall'avvocato Filippo Cocco, è stato ritenuto colpevole dell'aggressione ma il gup Raffaele Deflorio ha riconosciuto le attenuanti a causa delle sue condizioni mentali e la condanna a 2 anni e 8 mesi è stata sostituita con 1 anno di internamento in un ospedale psichiatrico giudiziario oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento della vittima, costituitasi parte civile con l'avvocato Davide Grassi, con una provvisionale di 10mila euro.

La vicenda aveva destato molto scalpore anche perchè, all'epoca, il 32enne aveva sostenuto di aver aggredito il vicino di casa in quanto non sopportava di sentirlo bestemmiare. Una versione che, però, la vittima ha sempre rigettato anche durante il dibattimento. "Non c'è stata nessuna lite - aveva spiegato il 43enne una volta dimesso dall'ospedale. - Il 32enne, verso le 19, aveva suonato alla mia porta e senza dire nulla mi aveva sferrato le coltellate che mi avevano preso di striscio alla spalla, alla schiena, alle braccia quando mi sono difeso. Non ho idea dei motivi per i quali mi ha aggredito".