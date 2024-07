Accolto come una rockstar da migliaia di persone, Martin Garrix fa il pieno con due ore di show

Ormai è assodato: tra concerto e deejay-set ormai c’è un confine sottilissimo. Lo ha spiegato bene Martin Garrix, Superstar globale della console che ha scelto Space Riccione per la sua unica data italiana del 2024. Migliaia di appassionati lo hanno seguito esattamente come avrebbero fatto con una rockstar, cioè cantando a squarciagola le sue innumerevoli hit e con lo smartphone puntato sul palco, con buona pace della “no phone policy” di cui tanto si parla in questo periodo. Il tutto nel cuore della Notte Rosa protagonista sulla Riviera Romagnola.

Il deejay olandese, nominato numero 1 al mondo per ben 4 volte in carriera nonostante la sua giovane età, ha ripagato tutti con una performance straordinaria, degna della sua fama. Accompagnato come sempre da un visual paragonabile a una produzione hollywoodiana, è stato capace di caricare il pubblico oltre ogni limite dall’inizio alla fine del suo set, durato più di due ore e culminato con un piccolo back to back con Benny Benassi, che da quel momento in poi ha portato avanti la serata fino al closing.

Vedere insieme e così in sintonia due personaggi di questa caratura, mentre ballano e saltano al ritmo di Satisfaction e con il pubblico letteralmente in delirio, è stata una emozione unica, ha riportato ai fasti della Riccione di molti anni fa ma che forse, proprio grazie a progetti come Space, sta ritornando. La serata era partita con le selezioni di un giovane promettente come Bartolomeo e proseguita con un vero portento come Nuzb, deejay brasiliano il cui coinvolgimento per tutta la durata del set è stato davvero contagioso, scaldando la folla come meglio non si poteva prima di Garrix.

Uno spettacolo pirotecnico di grande effetto, con fuochi e fiamme lanciate in aria a tempo di musica, ha completato uno spettacolo di livello, che ha lasciato soddisfatti pubblico e addetti ai lavori. "Siamo al terzo sold out su tre per Space Riccione: un inizio di stagione (e di attività) che ha sorpreso un po’ tutti, anche per l’idea di internazionalità che ha saputo imprimere sin da subito - spiegano dalla proprietà del locale -. Pianificati da tempo gli appuntamenti per le prossime settimane, con protagonisti alcuni tra i più importanti volti della club culture mondiale: il prossimo, Solomun, è previsto per sabato 13 luglio".