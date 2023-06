Un accordo che punta alla coesione sociale. "San Giuliano ha vissuto anni difficili, tornerà a splendere"

Dopo Modena, l’unione delle Terre d’Argine e Piacenza, a San Giuliano Mare è stata la volta di Rimini. Con la presentazione dell’accordo che porterà per il quartiere investimenti per 10,5 milioni di euro, utili alla rigenerazione urbana. A mettere la sigla sul patto il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini con il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Mentre nell’occasione il presidente ha voluto assicurare il comparto turistico “abbiamo chiesto fondi anche per chi ha avuto danni indiretti dall’alluvione”, si addentra poi sui sette progetti che cambieranno il fondo di San Giuliano Mare: “La città di Rimini guarda al futuro - commenta Bonaccini -. E lo fa attraverso la riqualificazione e rigenerazione urbana, l’attenzione all’ innovazione e all’ambiente, mirando a una nuova attrattività che si fonda su uno sviluppo sostenibile. Questo fa parte di un percorso regionale, una sorta di mosaico, per una crescita inclusiva del territorio, che stiamo costruendo insieme agli Enti locali e di cui l’Atuss del Comune di Rimini, siglata oggi, è una tessera importante”.

IL PROGETTO - San Giuliano, svolta da 10 milioni di euro

“La strategia messa a punto dal Comune – conclude -, valorizza e riqualifica in particolare il fronte mare ma recupera anche, da aree degradate, nuovi spazi alla socialità, offrendo ai cittadini anche opportunità di formazione e approfondimento sulla cultura digitale e sulla blue economy. Azioni strategiche per inserirsi meglio nel mondo del lavoro e affrontare le sfide future”. Il presidente durante il suo intervento ha poi promesso che farà tutto il possibile per aiutare Comitato turistico e i gruppi Ci.Vi.Vo nel migliorare il parco dell’Hotel delle Nazioni. “Lavoreremo per trovare i fondi e coprire subito questo scheletro che non rende giustizia a due passi dal mare e dopo il lavoro svolto per ridare vita al giardino”.

“La strategia Atuss è molto chiara - afferma Sadegholvaad - dall'armonia tra l'elemento naturale e l'anima blu di Rimini, il mare, si sprigiona la spinta per una azione strutturale di 'democrazia urbana' legata alla pari accessibilità ai luoghi da parte di tutte le persone e allo stesso tempo un salto di qualità ulteriore sul fronte dell'attrattività turistica”.

“La strategia pianificata insieme alla Regione, che ringraziamo per la disponibilità e l'attenzione che ha messo in questa iniziativa - aggiunge - sarà da qui in avanti oggetto di confronto e approfondimento con la città, con la Soprintendenza e con tutte le componenti sociali e culturali di Rimini perché questo è un intervento strategico per il nostro futuro. La possibilità di dare completa attuazione al progetto Parco del mare creando nuove connessioni con gli altri comparti della città è un investimento sulla trasformazione urbana quale motore per tutta l'economia legata al verde e al mare. San Giuliano ha vissuto un momento di grande difficoltà, ma da qui ripartirà, il quartiere avrà un nuovo volto per i turisti e per i residenti".

