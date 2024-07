Ok all'accordo per l'ex nuova Questura, via libera dal consiglio. Il Pd: "Risultato storico per la città"

Accordo sul futuro dell’area dell’ex nuova Questura, disco verde anche da parte del consiglio comunale. Che segue la linea già adottata nel corso della commissione consiliare. Matteo Petrucci, capogruppo del Pd in consiglio comunale, spiega l’avanzamento dell’iter. “Fino a qualche mese fa era del tutto impensabile che, all’inizio di questa estate, potessimo ritrovarci in Aula per mettere la parola fine ad una delle pagine più vergognose e tristi della storia recente di Rimini. Ed invece nel corso della seduta consiliare di martedì, abbiamo approvato l’accordo tra il Comune di Rimini e la società Ariminum Sviluppo Immobiliare per l’attuazione dell’intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana inerente all’area che ospita il fatiscente stabile dell’ex Questura di Via Ugo Bassi”.

“Due soggetti possono prendersi a pieno i meriti di questa operazione – prosegue il capogruppo del Partito Democratico -. Da una parte c’è il privato investitore. Infatti quando esiste una società che decide di accettare il rischio di impresa, e risolve un problema collettivo grosso 27 mila metri quadri, bisogna riconoscerne il merito. Soprattutto in tempi in cui non è facile investire, alla luce di un contesto internazionale drammatico ed instabile. So benissimo che la mia può apparire piaggeria, perché anche io in prima persona sono stato oggetto di polemica, ma non lo è. Perché da riminese sono certo che stiamo vivendo un momento di festa. Quindi mettiamo fine alle polemiche degli ultimi due anni e seppelliamole sotto le macerie del mostro di via Ugo Bassi. Se da una parte di sono i meriti del privato, dall’altra ci sono i meriti di un sindaco che non sta sbagliando un solo passaggio amministrativo. Inutile elencare i risultati positivi che sta inanellando perché, tanto, solo i prevenuti non se ne accorgono”.

E su un punto sostanziale il sindaco ha fatto chiarezza fin da subito sulla vicenda in consiglio comunale: vi sono investimenti privati che possono concorrere a realizzare l’interesse pubblico ma l’interesse pubblico non può essere comprato come una qualsiasi merce. “Si chiama negoziazione ed è la condizione per tenere conto degli interessi più complessivi di una comunità – aggiunge il consigliere comunale -. Sarebbe stato semplice accettare a scatola chiusa qualsiasi proposta pur di eliminare in tempi rapidi il gigante problema dell’ex Questura. Il sindaco ha invece scelto la strada più difficile ma più utile: ponendo dei paletti, con cui definire il perimetro entro il quale il progetto rappresenta davvero le necessità di Rimini per quel quadrante di città. E noi a questo sindaco dobbiamo ringraziarlo per la tenacia che ha messo in campo, perché è stato in grado di pensare solo ed esclusivamente al bene della città, e non alla sua immagine di amministratore”.

“Ci tengo ad evidenziare con forza anche i meriti del Partito Democratico in questa partita. Infatti in questi anni non c’è stato un consigliere od una consigliera che abbia macchiato l’enorme dramma del degrado dello stabile di Via Bassi proponendo idee strabiche, decontestualizzate, farlocche e prive di ogni qualsivoglia credibilità amministrativa. Insomma coloro che rappresentano il Pd in Consiglio Comunale non hanno agito come la minoranza. Le destre cittadine ci devono ancora spiegare come possa essere loro passato per la testa di proporre lo spostamento del Ceis in quella zona. Non è che appena si trova uno spazio libero in città, allora questo sia adatto ad ospitare l’asilo svizzero. I Consiglieri di Minoranza sono mossi dall'abitudine malsana di comportarsi come le streghe dei cartoni animati, che nel pentolone gettano gli ingredienti più strani per poi produrre un risultato velenoso”.