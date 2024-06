Accordo fra Start Romagna e aziende toscane del tpl per una linea estiva dedicata ai turisti

Al mare da Arezzo. Start Romagna in collaborazione con Autolinee Toscane e Tiemme, azienda specializzata nel settore dei servizi per la mobilità e i trasporti che agisce in alcune province toscane, fra le quali Arezzo, hanno messo a punto MareBus, un’opportunità per raggiungere la Riviera di Rimini con rientro in giornata. Da sabato 29 giugno e fino a settembre il servizio sarà garantito da un autobus Granturismo. I viaggiatori potranno acquisire direttamente alla partenza da Arezzo i titoli di viaggio utili agli spostamenti nel riminese sui bus di linea, il Metromare e lo Shuttle Mare. Due le destinazioni: a Rimini in via Fada e a Riccione ad Aquafan. La partenza della linea da Arezzo è prevista alle 7.00, l’arrivo a Rimini alle 9.30, mentre ad Aquafan alle 9.55. Ripartenze da Riccione alle 18.00 e da via Fada a Rimini alle 18.25.